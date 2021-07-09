В Африке зафиксирован максимальный прирост новых случаев COVID-19 с начала пандемии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Африке зафиксирован наибольший прирост заражений коронавирусом с начала пандемии. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе на континенте выявили более 251 тыс. новых случаев заражения. Это на 20% больше, чем на предыдущей неделе, и на 12% больше, чем на пике второй волны пандемии в январе 2021 года.

"Худшее еще впереди", - заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в Африке. Рост новых заражений фиксируют в 16 странах континента, в 10 из них распространен штамм "Дельта". Полностью привиты при этом только 2% жителей Африки.

Матшидисо Моэти возлагает надежды на поставки вакцины. Африка ранее получила 1,6 млн доз в рамках инициативы COVAX, цель которой - дать населению бедных стран доступ к вакцинации. Сейчас на континенте ожидают 20 млн доз вакцины из США, помочь также обещали Норвегия и Швеция.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписал соглашение с компанией Johnson & Johnson и до конца года поставит в Африканский союз около 35 млн доз вакцины, а в общей сложности до конца 2022 года - 220 млн доз. Цель Африканского союза, в котором состоят 55 стран континента, - привить 60% жителей Африки.-0-