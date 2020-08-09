В акватории Клайпедского порта произошел разлив нефтепродуктов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клайпедском порту произошел разлив нефтепродуктов, пятно было обнаружено утром 9 августа, сообщает информационный портал RuBaltic.
В пресс-службе дирекции порта отметили, что на место разлива было отправлено судно Zunda для сбора загрязняющих веществ. На месте также работают водолазы и нефтесборное судно дирекции порта Naras. На данный момент специалисты выясняют происхождение и количество загрязняющих веществ.
Как сообщает ТАСС, из-за загрязнения прибрежных вод нефтью балтийские пляжи Клайпеды закрыты для купания. В районе загрязнения выставлено около 150 м бонов, которые должны воспрепятствовать распространению нефтепродуктов.
В апреле многокилометровое нефтяное пятно было обнаружено в Балтийском море у берегов Польши.-0-