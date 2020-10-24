В Алабаме разбился учебный самолет ВМС США: два человека погибли

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами крушения учебного самолета ВМС США стали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт американских ВМС.

По имеющейся информации, учебно-тренировочный самолет T-6B Texan II разбился в Фоли (штат Алабама) 23 октября приблизительно в 17.00 по местному времени. Экипаж, состоявший из двух человек, не выжил.

Полиция округа Болдуин, где упал самолет, сообщила, что среди гражданского населения никто не пострадал. Расследование причин авиакатастрофы ведут Министерство обороны США и ВМС.-0-