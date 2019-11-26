В Албании число погибших при землетрясении возросло до 15 человек

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 15 человек, сообщает албанская телерадиокомпания Radio Televizioni Shqiptar.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 600 пострадавших.

Поисково-спасательные операции продолжаются, под завалами разрушенных зданий могут находиться десятки человек.

Ряд стран, в том числе Франция, Италия, Сербия, Румыния и Греция, сообщили о готовности оказать Албании любую необходимую помощь.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на 26 ноября. Сейсмическая активность в регионе сохраняется.-0-