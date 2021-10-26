В Албании отравились почти 400 человек

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственные органы Албании начали расследование по факту отравления почти 400 жителей небольшого города Круя, расположенного недалеко от Тираны. Об этом пишет издание Albanian Daily News, сообщает ТАСС.

По данным издания, почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы страны, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

В настоящее время проводится исследование проб воды, использовавшейся для питья. Местная полиция предполагает, что причиной отравления людей могло послужить попадание сточных вод в резервуары с питьевой жидкостью.

"Ситуация под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями", - отметила директор одной из клиник, обратив внимание, что для пациентов обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов.

О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.-0-