В Албании привлекли армию для помощи пострадавшему от наводнения населению

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Албании задействованы национальными властями в целях оказания помощи населению, проживающему в регионах, пострадавших от наводнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Алсат-М".

Солдаты национальной армии привлечены для организации доставки продуктов питания и воды жителям северо-западной части страны, в регионах около городов Дуррес и Шкодер.

Как отметили в Министерстве обороны Албании, из наиболее пострадавших районов, в которых небезопасными для проживания на данном этапе признано около 20 домов, уже эвакуированы 40 семей.

В результате наводнения в стране оказались подтопленными более 7,3 тыс. га. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.-0-