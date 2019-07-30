В Албании прогнозируют катастрофическое землетрясение

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Албании Илир Мета написал письмо, в нем он призвал членов правительства подготовиться к разрушительному землетрясению, которое, согласно греческим сейсмологам, произойдет в стране в ближайшее время, передает
Албанский лидер направил послания с предупреждением премьеру Эди Раме, вице-премьеру Эриону Браче, министру обороны Олте Джачке. Опасения президента основываются на прогнозе, данном ученым из Греции Акисом Целентисом.
Сейсмолог Целентис предупреждает об апокалиптическом землетрясении, которое ожидается на Балканах и может быть в 30 раз сильнее, чем произошедшее недавно в районе Афин.
По словам Меты, Албания больше всего подвержена риску из-за ее сейсмических характеристик. В связи с этим президент призвал чиновников со всей серьезностью отнестись к угрозе.-0-
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