В Албании прогнозируют катастрофическое землетрясение

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Албании Илир Мета написал письмо, в нем он призвал членов правительства подготовиться к разрушительному землетрясению, которое, согласно греческим сейсмологам, произойдет в стране в ближайшее время, передает "МИР 24" .

Албанский лидер направил послания с предупреждением премьеру Эди Раме, вице-премьеру Эриону Браче, министру обороны Олте Джачке. Опасения президента основываются на прогнозе, данном ученым из Греции Акисом Целентисом.

Сейсмолог Целентис предупреждает об апокалиптическом землетрясении, которое ожидается на Балканах и может быть в 30 раз сильнее, чем произошедшее недавно в районе Афин.

По словам Меты, Албания больше всего подвержена риску из-за ее сейсмических характеристик. В связи с этим президент призвал чиновников со всей серьезностью отнестись к угрозе.-0-