В Албании произошло землетрясение, 5 человек пострадали

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Reuters .

Пять местных жителей пострадали при обрушении дома. Повреждены как минимум пять зданий.

Эпицентр первых подземных толчков располагался в 15 км к юго-востоку от города Корча в Албании недалеко от границы с Грецией. Через семь минут на границе Греции и Северной Македонии последовало еще одно землетрясение. Затем были толчки с меньшей интенсивностью.

Албания является частью сейсмоопасной зоны, где землетрясения регистрируют каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается.-0-