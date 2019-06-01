В Албании произошло землетрясение, 5 человек пострадали

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает
Пять местных жителей пострадали при обрушении дома. Повреждены как минимум пять зданий.
Эпицентр первых подземных толчков располагался в 15 км к юго-востоку от города Корча в Албании недалеко от границы с Грецией. Через семь минут на границе Греции и Северной Македонии последовало еще одно землетрясение. Затем были толчки с меньшей интенсивностью.
Албания является частью сейсмоопасной зоны, где землетрясения регистрируют каждые несколько дней, хотя большинство из них не ощущается.-0-
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