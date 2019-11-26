В Албании растет число погибших и пострадавших от землетрясения

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в Албании погибли по меньшей мере семь человек, сообщает албанская газета Koha Jone со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Двое стали жертвами в городе Тумане, один человек скончался в обрушившемся здании в Дурресе. В Курбине мужчина выпрыгнул с 3-го этажа дома, еще один погиб за рулем автомобиля, потеряв управление из-за тряски. Позже в Тумане под развалинами здания были обнаружены пожилая женщина и ее внук.

В больницах Албании проходят лечение более 300 раненых. Власти страны приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в трех городах республики и призвали жителей пока не переезжать в квартиры.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня ночью в Албании. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 34 км от Тираны. После землетрясения последовала серия повторных толчков, магнитуда которых достигала 5,3.-0-

Землетрясение в Албании: один человек погиб, 150 пострадали Значительные разрушения зафиксированы в Дурресе. Сейчас в городе царит паника. Власти призывают горожан пока не возвращаться в свои квартиры из риска обрушения зданий.