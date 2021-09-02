В Албании сформировали новое правительство

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Албании Эди Рама сегодня объявил состав нового правительства страны, в котором из 16 министерских портфелей 12 досталось женщинам, передает ТАСС со ссылкой на северомакедонский портал Kurir.

Как уточнил портал, в составе правительства заместителем премьер-министра будет являться Арбен Ахметай, который сменил недавно ушедшего в отставку Эриона Браче.

Свои обязанности в Кабмине Рамы продолжат исполнять министры по делам Европы и иностранных дел Олта Джачка, здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, инфраструктуры Белинда Балуку, обороны Нико Пелеши, внутренних дел Бленди Чучи, культуры Елва Маргарити и образования Эвис Куши.

При этом министерство юстиции возглавил Улси Манья, Минфин - Мелинда Ибраихими, сельского хозяйства - Фрида Крифца и туризма - Мирела Кумбаро.-0-