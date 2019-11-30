В Албании завершились спасательные операции после землетрясения

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поисково-спасательные операции после землетрясения магнитудой 6,4 в Албании, произошедшего в ночь с 25 на 26 ноября, официально завершились, сообщает северомакедонское информационное агентство MIA со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Рама.

По его словам, в результате стихийного бедствия погибли 50 человек, 2 тыс. пострадали. Наибольший ущерб нанесен столице Албании Тиране (повреждено 1465 домов) и городу Дуррес (около 900).

По данным албанских сейсмологов, с момента землетрясения было зафиксировано более 520 подземных толчков.-0-