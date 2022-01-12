В Алматы за участие в беспорядках задержаны более 1,6 тыс. человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алматы свыше 1,6 тыс. участников беспорядков, сообщает Казинформ.

"Задержаны 1678 участников террористических, грабежных и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры Алматы.

Отмечается, что правоохранительные органы на пяти блокпостах, установленных по периметру Алматы, задержали 38 человек. Власти города призвали жителей не нарушать комендантский час и строго следовать требованиям закона.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. По данным властей, конституционный порядок в республике восстановлен.-0-