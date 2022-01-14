В Алматы за участие в беспорядках задержаны более 2,1 тыс. человек

14 января, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алматы 2159 участников беспорядков. Об этом проинформировала комендатура города.

"Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов. За минувшие сутки на пульт "102" поступило 754 сообщения. В кол-центр комендатуры поступило 175 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - говорится в сообщении комендатуры.

Ранее начальник департамента полиции Алматы комендант Канат Таймерденов заявил, что в городе все еще действует комендантский час, приняты максимальные меры безопасности. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие, которые стоят на страже закона и конституционных прав граждан.

Комендант Алматы также призвал граждан следовать требованиям комендантского часа, не нарушать режим ЧП, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.-0-