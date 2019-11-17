В Алжире началась кампания по выборам президента

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания на президентских выборах стартовала сегодня в Алжире. В борьбе за высший государственный пост участвуют пять кандидатов, сообщает информагентство Algeria Press Service (APS).
В гонку включились 60-летний временный генеральный секретарь партии "Национальное демократическое объединение" Азеддин Михуби, 57-летний бывший министр туризма, председатель политического движения "Аль-Бина" Абделькадер Бенгрина, два бывших премьер-министра - 74-летний Абдельмаджид Теббун и 75-летний Али Бенфлис, пятый кандидаты - 56-летний Абдельазиз Белаид от партии "Фронт будущего".
Агитационные мероприятия большинства из них уже стартовали в южных областях Алжира.
Избирательная кампания завершится за три дня до даты президентских выборов, намеченных на 12 декабря 2019 года.-0-