В Алжире перенесли выборы президента – нет кандидатов

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Алжира перенесли из-за отсутствия кандидатов, сообщает ТАСС.

2 июня Конституционный совет страны объявил, что выборы не состоятся. Изначально они были запланированы на 4 июля. Документы в последний момент подали два претендента на пост главы государства – врач Абдельхаким Хаммади и инженер Хамид Тавахири. Однако совет отклонил их, к выборам Тавахири и Хаммади не были допущены.

Ранее ведущие алжирские политические силы решили бойкотировать выборы. Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех останется у власти до новых президентских выборов.

В апреле экс-президент Алжира 82-летний Абдельазиз Бутефлика, руководивший страной с 1999 года, после массовых протестов досрочно покинул свой пост по состоянию здоровья. Временным главой государства на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Бенсалах.-0-