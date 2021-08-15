В Алжире задержали более 30 человек за линчевание мужчины

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Алжира сообщает о задержании 36 подозреваемых в причастности к линчеванию мужчины, заподозренного в участии в поджогах лесов. Такую информацию сообщает РИА Новости.





11 августа группа граждан в городе Ларбаа-Нат-Иратен северной провинции Тизи-Узу задержала троих мужчин, высказав предположение о их причастности к поджогам лесов, и начала избивать их. В ситуацию вмешалась полиция, забравшая троих мужчин в отделение, однако нападавшим удалось вытащить одного из них из отделения полиции.





Мужчину - Джамеля Бенсмаила - избили на городской площади и подожгли, в результате он скончался. Полицейские, пытавшиеся спасти жертву, также пострадали.





В ходе следственных мероприятий задержаны 36 человек, в том числе три женщины. Среди них мужчина, который ударил жертву ножом, и женщина, подстрекавшая толпу сжечь тело. Следствие продолжается с целью задержать всех причастных к убийству.





Алжир в течение нескольких дней ведет борьбу с лесными пожарами в горной местности на севере страны.





Ситуация усугубляется сильным ветром и жарой. За последние сутки ликвидированы 33 лесных пожара в 12 провинциях, в провинции Тизи-Узу из-за пожаров погибли более 100 тыс. единиц скота, уничтожены более 25 тыс. га лесопосадок.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

По данным алжирских властей, в результате пожаров погибли уже 69 человек. Теббун объявил трехдневный траур, начиная с четверга, в память о погибших.-0-