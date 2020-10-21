В американском Хьюстоне застрелили полицейского

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одного сотрудника полиции застрелили в юго-западной части Хьюстона (штат Техас). Второй полицейский ранен. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление на пресс-конференции представителей полицейского управления города.

Стражи правопорядка приехали в многоквартирный дом по вызову. Мужчина, который забаррикадировался в одной из квартир, открыл по ним стрельбу.

Ранения получили два полицейских и подросток. Один из раненых позже скончался в больнице.

Подозреваемый сдался бойцам полицейского спецназа.-0-