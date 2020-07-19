В американском Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе на набережной

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс) утром 19 июля. Пострадали по меньшей мере 12 человек, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию.

Представитель правоохранителей Эми Дотсон рассказала подробности: инцидент произошел в 04.42 по местному времени в районе городской набережной, где собралось около 200 человек.

Жизни тех, кто получил огнестрельные ранения, ничего не угрожает. Однако среди пострадавших двое были ранены в спину и находятся в тяжелом состоянии.

Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся. Идет расследование.-0-