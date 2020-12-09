В американском Палмдейле полиция задержала 158 участников подпольной вечеринки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Палмдейл (штат Калифорния) полиция задержала 158 участников подпольной вечеринки, сообщает CBS.
По данным полиции, организаторы незаконно заняли один из пустующих домов. Кроме того участники вечеринки принесли с собой оружие и боеприпасы.
Среди задержанных 35 несовершеннолетних. Многие из них пытались убежать от полиции.
Отмечается, что участники вечеринки также нарушили санитарно-эпидемиологические правила, действующие в городе в связи с пандемией коронавируса.-0-