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09 декабря 2020, 09:49

В американском Палмдейле полиция задержала 158 участников подпольной вечеринки

Фото AP Photo
Фото AP Photo

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Палмдейл (штат Калифорния) полиция задержала 158 участников подпольной вечеринки, сообщает CBS.

По данным полиции, организаторы незаконно заняли один из пустующих домов. Кроме того участники вечеринки принесли с собой оружие и боеприпасы.

Среди задержанных 35 несовершеннолетних. Многие из них пытались убежать от полиции.

Отмечается, что участники вечеринки также нарушили санитарно-эпидемиологические правила, действующие в городе в связи с пандемией коронавируса.-0-

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