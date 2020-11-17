В американском штате Джорджия нашли более 2,6 тыс. неучтенных голосов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пересчет голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия позволил выявить более 2,6 тыс. неучтенных голосов в округе Флойд. Об этом сообщает местная газета The Atlanta Journal-Constitution.

Проблема, по предварительным данным, возникла из-за того, что сотрудники окружных избирательных комиссий не загрузили голоса с карты памяти в сканер бюллетеней. Менеджер системы голосования штата Джорджия Габриэль Стерлинг назвал этот инцидент "поразительной ошибкой" и заявил, что окружной директор по выборам должен уйти в отставку. "Это не вопрос оборудования. Проблема в человеке, который не выполнил свою работу должным образом, - подчеркнул Стерлинг. - Такая ситуация требует смены высшего руководства".

Директор по выборам штата Джорджия Крис Харви заявил, что неучтенные бюллетени будут повторно сканированы и сведены в таблицу до того, как 20 ноября будут подведены окончательные итоги голосования.

Наблюдатели считают, что обнаруженные неучтенные голоса помогут Дональду Трампу приблизиться к Джо Байдену, которого СМИ уже назвали новым президентом США. Пока что отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тыс. голосов.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-