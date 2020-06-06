В американском штате Джорджия разбился самолет, погибли 5 человек

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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился 5 июня в штате Джорджия на юге США. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Самолет упал приблизительно в 161 км к юго-востоку от Атланты. По заявлению Федерального управления гражданской авиации (ФУГА) США, самолет летел из Уиллистона, штат Флорида, в Ньюкасл, штат Индиана.
Самолет загорелся в воздухе, потом кружил над местом падения, прежде чем рухнуть на землю. Прибывшие спасатели потушили огонь.-0-