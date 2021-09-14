В американском штате Луизиана объявлен режим ЧС из-за шторма "Николас"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Луизиана объявлена чрезвычайная ситуация из-за приближения тропического шторма "Николас". Указ об этом подписал президент США Джо Байден, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По распоряжению американского президента властям Луизианы будет оказана помощь со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США. После того, как указ об объявлении чрезвычайной ситуации был подписан, Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории по шкале Саффира - Симпсона. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган находится на расстоянии около 75 км к юго-западу от портового города Фрипорт и движется на северо-восток со скоростью примерно 17 км/ч.-0-