В Америке прошел долларовый дождь

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долларовые купюры буквально свалились с неба на проезжающие по шоссе I-285 в округе Декалб (штат Джорджия, США) автомобили. Очевидцы утверждают, что это было похоже на настоящий денежный дождь или же на осенний листопад в ветреную погоду, сообщил региональный телеканал WSB TV Atlanta .

Купюры различного достоинства высыпались из инкассаторского автомобиля, у которого неожиданно распахнулась боковая дверь. Деньги поднялись в воздух и затем попадали вниз. Они покрыли несколько километров шоссе. По оценкам инкассаторов, разлетелось около $600 тыс.

Проезжающие водители припарковали свои автомобили и вместе с пассажирами стали собирать купюры.

Однако полицейские попросили граждан вернуть все найденные деньги.

По меньшей мере шесть человек уже сдали деньги полиции.-0-