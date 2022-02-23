В Амстердаме совершено вооруженное нападение на магазин с захватом заложников

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженное нападение на магазин Apple Store было совершено в Амстердаме во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Информация об ограблении поступила в полицию около 17:40 по местному времени. Позже стало известно о захвате заложника. На фото в социальных сетях с места инцидента фигурировал мужчина в камуфляжной форме, который держал пистолет у шеи другого мужчины.

Как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, подразделения специальной полиции несколько часов находились на площади Лейдсеплейн, чтобы взять ситуацию под контроль. В течение вечера полиция освободила из магазина несколько десятков человек. В конечном итоге, захватчик и его заложник покинули здание. Полиция взяла нападавшего под арест.-0-