В Амстердаме тысячи людей вышли на акцию протеста против антиковидных ограничений

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи человек в Амстердаме вышли на улицы в воскресенье, протестуя против коронавирусных ограничений, сообщает информационный портал NOS.

Больше всего людей собралось на площади Дам, откуда позже стартовало шествие по городу. Колонна протестующих растянулась на 7 км.

Участники протестов недовольны введением сертификата вакцинации, который с 20 сентября нужно будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, кинотеатров, спортивных мероприятий и фестивалей. Наравне с сертификатом будут действовать также отрицательный тест на коронавирус и справка о перенесенном заболевании.-0-