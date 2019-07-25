В Амстердаме второй день задерживают самолеты в аэропорту

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэропорт "Схипхол" в Амстердаме предупредил пассажиров о том, что задержки рейсов из-за проблем с заправкой самолетов продолжатся два дня, сообщает информагентство
Аэропорт, один из самых загруженных авиаузлов Европы, ожидает "несколько расстроенный" день, а путешественники "могут столкнуться с задержками и отменой рейсов".
24 июля тысячи пассажиров застряли в "Схипхол" - около 300 рейсов в Амстердам и из Амстердама были отменены из-за сбоев в системе заправки.
Около 1300 человек были вынуждены ночевать в аэропорту.
Сейчас проблемы с заправкой самолетов урегулированы.-0-
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