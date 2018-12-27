В Амурской области 26 детей заболели гепатитом С

27 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Следственный комитет РФ расследует массовое заболевание детей гепатитом С в Амурской области. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексей Лубинский.
В российских СМИ 26 декабря появилась информация о том, что в Амурской области более 20 детей заразились гепатитом С. Этот диагноз у них якобы выявили после лечения в областной детской клинической больнице. Губернатор Амурской области Василий Орлов проинформировал, что речь идет о заражении 26 детей. По данным областного правительства, гепатит С был выявлен у онкобольных пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы в 2017 и 2018 годах. В это же время они проходили специализированное лечение в клиниках за пределами региона. При этом в самой детской больнице источник вируса не выявлен.
Как пояснил Василий Орлов, о ситуации не сообщалось ранее, поскольку было большое количество подозреваемых лиц, которые находились в контакте с детьми, и их надо было обследовать. Основной версией заражения, по словам губернатора Амурской области, является повторное использование одноразового медицинского инвентаря в областной детской клинической больнице.
"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины заболевания, где и когда заразились дети", - рассказал Алексей Лубинский. Возбуждено уголовное дело.
Состояние заболевших детей стабильное, отметил главный врач Амурской областной детской больницы Руслан Белоусов. Детям будет, по возможности, оказана необходимая помощь, в том числе самыми современными методиками.-0-
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