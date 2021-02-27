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27 февраля 2021, 20:29

В Англии эвакуировали тысячи человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой

Фото из архива AP Photo
Фото из архива AP Photo

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше 2 тыс. домохозяйств в Эксетере попали в зону эвакуации после того, как на строительной площадке в северо-западной части города была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба времен Второй мировой войны., сообщает ТАСС.

"Эвакуация нескольких тысяч человек завершена и продолжается подготовка в проведению контролируемого подрыва взрывного устройства, предположительно относящегося ко времени Второй мировой войны, обнаруженного рядом с университетом", - говорится на странице полицейского управления в социальной сети.

Боеприпас, длина которого превышает 2 метра, в пятницу обнаружили строители на участке, граничащем с территорией университетского кампуса. Значительную часть эвакуированных составляют студенты. Первоначально радиус зоны эвакуации составлял 100 метров, однако в субботу утром он был увеличен до 400 метров в качестве дополнительной меры предосторожности. Это привело к временному прекращению движения по участку железной дороги, проходящей рядом с университетом.

В годы Второй мировой войны Эксетер, где располагалась база Королевских ВВС Великобритании, подвергался массированным бомбардировкам Люфтваффе.-0-

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