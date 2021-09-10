В Англии на дне пруда нашли саркофаг бронзового века

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские археологи спасли от разрушения саркофаг, возраст которого составляет около четырех тысяч лет. Редкий артефакт был найден на дне пруда на территории гольф-клуба в Линкольншире, сообщает МИР 24.

Саркофаг обнаружили рабочие во время мероприятий по благоустройству. Он был изготовлен из дерева и от контакта с воздухом и светом мог быстро разрушиться. Но, к счастью, неподалеку находилась группа археологов из Шеффилдского университета. Они оперативно прибыли на место и провели необходимые мероприятия по консервации.

Исследования показали, что гроб был сделан из выдолбленного ствола дуба. Он достигал трех метров в длину и метра в ширину и был набит листьями тиса или можжевельника – вероятно, для лучшей сохранности тела. Его похоронили под гравийной насыпью, что было типично для бронзового века.

Ученые пришли к выводу, что саркофаг предназначался для знатного человека. К настоящему моменту в Великобритании нашли только 65 деревянных гробов бронзового века, поскольку хрупкий материал полностью разрушается с течением времени.

Внутри ученых ждал еще более редкий артефакт – топор с полностью сохранившимися каменным лезвием и деревянной ручкой. Они заключили, что это был не рабочий инструмент, а символ власти.

"Органический материал сохранился на несколько тыс. лет во влажных и безвоздушных условиях внутри выдолбленного ствола дерева", – отметили археологи.

Анализируя остатки растений в саркофаге, можно даже определить, в какое время года скончался мужчина. Ученые рассказали, что он, как и современные люди, жил в "меняющемся мире". Глобальное потепление привело к подъему воды и затоплению прибрежных районов. В конечном итоге его могила и курган оказались покрыты глубоким слоем ила, что и обеспечило их сохранность.-0-