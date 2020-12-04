В Англии отменят карантин при въезде в страну для журналистов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании отменят соблюдение обязательного 14-дневного карантина при въезде в Англию из-за рубежа для определенной категории бизнесменов, некоторых спортсменов, членов съемочных бригад и журналистов. Об этом сообщил в Twitter британский министр транспорта Грант Шэппс, передает ТАСС.

"Начиная с 04:00 5 декабря особо ценным путешествующим бизнесменам более не придется самоизолироваться, если они возвращаются в Англию из страны, не включенной в список государств, с которым установлены транспортные коридоры. Это позволит осуществлять больше поездок для поддержания экономики и рабочих мест", - написал глава ведомства.

Сообщается, что исключения будут предоставлены бизнесменам, которые "приносят значительную пользу британской экономике, например, тем, деятельность которых привела к созданию 50 и более рабочих мест в королевстве".

"Деятели искусства, сотрудники телевизионных съемочных групп, журналисты и элитные спортсмены, с которыми недавно были заключены контракты, будут также освобождены. Тем самым мы позволим отраслям, которые полагаются на особо талантливых людей и связаны с необходимостью международного взаимодействия, продолжить выполнять их работу", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Транспортные коридоры первоначально связывали Великобританию примерно с 50 странами и территориями: прибывающие оттуда лица не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попали почти все государства Евросоюза, затем было исключено большинство стран. Среди них оказались Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия (за исключением Азорских островов и Мадейры), Кипр, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония и еще несколько стран.

Ранее власти объявили, что с 15 декабря досрочно прекратить карантин смогут все прибывающие люди при условии, если после пяти дней самоизоляции они сдадут тест на коронавирус, и он окажется отрицательным.-0-