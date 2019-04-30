В английском аэропорту столкнулись два самолета

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Ист Мидлендс в Центральной Англии столкнулись два самолета, пишет газета The Mirror .

Участниками инцидента стали лайнеры авиакомпаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло в ходе буксировки самолета Ryanair – он своим крылом задел крыло лайнера Jet2, который был на стоянке. Причиной происшествия стал сильный туман.

Пострадавших в результате инцидента нет: в момент столкновения пассажиров на борту не было, рейсы компаний выполняются по расписанию.-0-