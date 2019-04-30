В английском аэропорту столкнулись два самолета

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Ист Мидлендс в Центральной Англии столкнулись два самолета, пишет газета
Участниками инцидента стали лайнеры авиакомпаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло в ходе буксировки самолета Ryanair – он своим крылом задел крыло лайнера Jet2, который был на стоянке. Причиной происшествия стал сильный туман.
Пострадавших в результате инцидента нет: в момент столкновения пассажиров на борту не было, рейсы компаний выполняются по расписанию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.357 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.1057 BYN
|2.1 BYN
|2.106 BYN
|RUB
|3.2645 BYN
|3.255 BYN
|3.265 BYN