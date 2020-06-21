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21 июня 2020, 00:59

В английском Рединге три человека погибли от ножевых ранений

Фото The Daily Telegraph
Фото The Daily Telegraph

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли и два находятся в крайне тяжелом состоянии в результате нападения с ножом 20 июня в парке Форбери гарденс в центре английского города Рединг (графство Беркшир). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, трое погибли на месте. Газета сообщила, что один человек был задержан в парке.

По информации газеты Daily Mail, нападение произошло в районе 19:30, на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и два вертолета с врачами.

Ранее 20 июня в Рединге прошла акция движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Но, по информации Daily Mail, акция закончилась несколько часов назад, ее связь с нападением подтвердить нельзя.-0-

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