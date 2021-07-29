В Аргентине буйволы помогают реабилитироваться детям с задержкой развития

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помочь детям с особенностями развития с помощью буйволов удалось аргентинскому фермеру, передает МИР 24.

Марсело Гонсалес каждый день привозит своих животных на главную площадь города. И дети там гладят буйволов – так и проходит их реабилитация. Животные ведут себя спокойно – воспринимают ребят как своих друзей. Общение вызывает положительные эмоции у всех.

Эффективность такой терапии признана во всем мире. Как говорят психиатры, общение с животными помогает справляться с психологическими трудностями.-0-