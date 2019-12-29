В Аргентине частный самолет совершил экстренную посадку

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двигатели частного самолета Cessna C560X заглохли в воздухе вблизи от аргентинского города Мирамар, и пилоту пришлось посадить борт на кукурузном поле, сообщает Infobae.

В это время в самолете было девять человек. В результате экстренной посадки пострадавших и жертв нет.

Как сообщается, во время полета у самолета случилась поломка, и привести в работу двигатели не получилось. Обстановка осложнялась плохой видимостью и дождем. Пилот оценил обстановку и посадил самолет на кукурузное поле в нескольких километрах от города Мирамар.-0-