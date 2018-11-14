В Аргентине из-за наводнений эвакуированы около 2300 человек

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильнейших наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес эвакуированы почти 2300 человек, сообщает аргентинская газета La Nacion.
Мощные ливни обрушились на провинцию Буэнос-Айрес в субботу 10 ноября. За последние несколько дней из-за дождей уровень воды в каналах и крупной реке Матанса, протекающей вблизи аргентинской столицы, значительно повысился, что и привело к сильным наводнениям.
Известно, что в результате стихийного бедствия погиб восьмимесячный ребенок. Однако ТАСС со ссылкой на аргентинское издание Pagina/12 сообщает, что число жертв достигло четырех.
Среди наиболее пострадавших регионов - муниципалитет Ла-Матанса, где оказались затоплены дома, улицы городов и поселков. В Ла-Матанса созданы восемь эвакуационных центров, где в настоящее время находятся около 2300 человек. Они обеспечены всем необходимым: пищей, водой, спальными принадлежностями, предметами гигиены.
Свыше 1000 людей, проживающих в районах бедствия, отказались покинуть свои дома, опасаясь за свое имущество. Социальные службы и общественные организации снабжают их продовольствием, питьевой водой.-0-
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