В Аргентине из-за наводнений эвакуированы около 2300 человек

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильнейших наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес эвакуированы почти 2300 человек, сообщает аргентинская газета La Nacion.

Мощные ливни обрушились на провинцию Буэнос-Айрес в субботу 10 ноября. За последние несколько дней из-за дождей уровень воды в каналах и крупной реке Матанса, протекающей вблизи аргентинской столицы, значительно повысился, что и привело к сильным наводнениям.

Известно, что в результате стихийного бедствия погиб восьмимесячный ребенок. Однако ТАСС со ссылкой на аргентинское издание Pagina/12 сообщает, что число жертв достигло четырех.

Среди наиболее пострадавших регионов - муниципалитет Ла-Матанса, где оказались затоплены дома, улицы городов и поселков. В Ла-Матанса созданы восемь эвакуационных центров, где в настоящее время находятся около 2300 человек. Они обеспечены всем необходимым: пищей, водой, спальными принадлежностями, предметами гигиены.

Свыше 1000 людей, проживающих в районах бедствия, отказались покинуть свои дома, опасаясь за свое имущество. Социальные службы и общественные организации снабжают их продовольствием, питьевой водой.-0-