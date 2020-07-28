В Аргентине начали испытывать на людях лекарство от COVID-19 на основе антител лошадей

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Аргентине начали испытывать на людях лекарство от коронавируса на основе антител, вырабатываемых лошадьми, сообщает аргентинский телеканал TN.

В экспериментальном лечении гипериммунной сывороткой участвуют 242 пациента, находящихся в среднем и тяжелом состоянии. По оценкам врачей, первые результаты исследования появятся примерно через три месяца.

Испытания проходят в четырех больницах Аргентины. Ожидается, что в ближайшие дни к исследованиям присоединятся еще десять клиник.

"Сыворотка содержит специфические антитела против вируса SARS-CoV-2. Она поможет его заблокировать и предотвратить распространение инфекции в организме", - говорит один из руководителей исследования Мариана Колонна.

Ранее разработчики заявляли, что сыворотка нейтрализует вирусы гораздо активнее, чем плазма крови от переболевших COVID-19 пациентов.-0-