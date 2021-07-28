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28 июля 2021, 09:13

В Аргентине начнут прививать от коронавируса подростков с проблемами со здоровьем

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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Аргентины согласовали порядок вакцинации от коронавируса несовершеннолетних и в ближайшие дни начнут прививать подростков с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Министры здравоохранения провинций и страны также согласовали условия приоритетной записи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которых начнут прививать от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти, слова которой приводит агентство Telam, "регионы начнут запись подростков в соответствии с приоритетами со среды". В распоряжении Аргентины уже находятся 3,5 млн доз вакцины Moderna, которые были получены бесплатно от США.

В приоритетную группу входят 924 тыс. несовершеннолетних, что составляет 22% всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В первую очередь вакцинировать будут подростков с диабетом, ожирением, аутоиммунными и хроническими заболеваниями, ВИЧ, инвалидностью, синдромом Дауна, туберкулезом, а также беременных девушек и несовершеннолетних, ожидающих трансплантацию органов.

По данным Минздрава Аргентины, число людей младше 20 лет, умерших от коронавируса, с начала пандемии в стране достигло 281. Почти у 85% из них были проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, умерли свыше 104 тыс.-0-

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