В Аргентине ношение масок будет обязательным до появления вакцины от коронавируса

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования об обязательном ношении масок и дистанцировании, введенные правительством Аргентины из-за коронавируса, будут полностью отменены только после появления вакцины. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес, сообщает ТАСС.

"Нормальный распорядок жизни, который мы знали, больше не существует. До появления вакцины, до того момента, когда все останется позади, будет другой распорядок - с соблюдением дистанции и ношением масок", - сказал Альберто Фернандес на мероприятии, приуроченном к возобновлению работы автомобильного завода в провинции Буэнос-Айрес.

По словам президента Аргентины, на фабрике до пандемии работали 3 тыс. человек одновременно. "Сейчас будет работать только половина, чтобы соблюдать требования по дистанции между людьми. И я считаю, что это правильно", - добавил он.

Власти Аргентины 3 марта подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. На сегодня здесь выявлено более 8,3 тыс. случаев инфицирования, умерли 382 человека.-0-