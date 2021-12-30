В Аргентине при тушении пожара разбился вертолет, есть погибшие

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аргентинской провинции Неукен во время тушения лесного пожара разбился вертолет, погибли два члена экипажа, сообщает Associated Press.
Вертолет разбился в окрестностях города Алумине на западе провинции. По данным властей, на борту находились пилот и механик.
Последние недели бушуют сильные пожары в южных аргентинских провинциях Санта-Крус, Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также в провинции Формоза на севере страны. В их тушении задействованы более 200 пожарных и 12 вертолетов.
Власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров.-0-