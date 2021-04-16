В Аргентине прошел митинг против дистанционного обучения

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки людей собрались у резиденции президента Аргентины, протестуя против его решения перевести учащихся школ на онлайн-обучение из-за пандемии. Об этом сообщает газета La Nacion.
Президент Аргентины 14 апреля принял решение ужесточить ряд ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в столичном регионе. Среди них - возврат школьников к дистанционному обучению минимум на две недели.
Десятки протестующих собрались у резиденции, чтобы выразить недовольство решением главы государства. Протестующие, в основном родители школьников, требовали, чтобы уроки в классах продолжались очно. Собравшиеся размахивали флагами и плакатами, били в кастрюли и барабаны. Проезжающие автомобилисты поддерживали митингующих гудками машин.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Аргентине превышает 2,6 млн. Выздоровели после коронавируса более 2,3 млн пациентов, скончались свыше 58,9 тыс. -0-