В Аргентине прошли акции против ограничений из-за COVID-19

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Независимости Аргентины 9 июля на акции протеста вышли сотни митингующих против карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Buenos Aires Times.

Протестующие критиковали действия властей во время пандемии. Они требовали снять введенные 20 марта карантинные ограничения и принять дополнительные меры поддержки населения в условиях кризиса. "Мы не можем перестать работать. Здоровье имеет значение, но экономика тоже - мы не можем иметь одно без другого. Государство должно заботиться о нас, а не парализовать", - выкрикивали демонстранты.

Самая массовая акция протеста прошла в столице Буэнос-Айресе. Демонстранты собрались около одного из главных символов города - обелиска у президентского дворца. Выступления против карантинных ограничений прошли также во многих городах страны.

В своем обращении к народу по случаю Дня Независимости президент Аргентины Альберто Фернандес подчеркнул, что введенный 112 дней назад карантин спас многие жизни. Причиной экономического спада, в том числе большого количества сокращений рабочих мест, стала пандемия, а не блокировка.

Как сообщает ТАСС, акции протеста прошли в целом спокойно, но на манифестации в Буэнос-Айресе несколько демонстрантов напали на журналистов. Наблюдались также небольшие стычки между собравшимися.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. Карантинные меры начали повторно вводить в стране с 1 июля. В столице и провинции Буэнос-Айрес строгий карантин продлен до 17 июля.

По данным на 10 июля, в Аргентине зарегистрировано более 90 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли свыше 1,7 тыс. человек, выздоровели более 38 тыс. зараженных.-0-