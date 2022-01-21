В Аргентине рассматривают возможность вакцинации подростков "Спутником"

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Аргентины рассматривает возможность приобретения российской вакцины "Спутник" от коронавируса для иммунизации подростков. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Карла Виссотти, информирует ТАСС.

Карла Виссотти подчеркнула, что власти Аргентины договорились с компанией Pfizer о поправке к контракту, которая позволит в рамках уже подписанного договора получить вакцины для детей младше пяти лет, если препарат одобрят для этой возрастной группы. "То же самое мы делаем со "Спутником" в связи с данными о том, что анализируется его применение для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Процедура будет такой же - как только производитель передаст информацию Национальному управлению по контролю за медикаментами, продуктами питания и технологиями, запросит одобрение, и оно будет получено, будет внесена поправка", - отметила глава ведомства.

В настоящее время в Аргентине от коронавируса прививают детей от трех лет. Применяют вакцину китайской компании Sinopharm. Подростков от 12 лет также могут прививать препаратами Pfizer и Moderna. По информации Минздрава Аргентины, в стране как минимум одну дозу вакцины уже получили 86% подростков и 70% детей от трех до 11 лет.-0-