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21 июля 2021, 22:27

В Аргентине разрешили выдавать удостоверение личности без указания пола

Фото Reuters
Фото Reuters

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Аргентины смогут получить национальное удостоверение личности без указания мужского или женского пола. Первые три экземпляра таких документов выдал в среду президент страны Альберто Фернандес. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Мы делаем шаг к тому, чтобы однажды для документов никого больше не спрашивали, кто он - мужчина или женщина. Государство не должно это волновать, его должно волновать, учатся ли дети, вакцинируются ли они, платят ли налоги те, кто работают", - сказал глава государства на церемонии.

"Есть другие идентичности, помимо мужской или женской, и мы должны их уважать. Они всегда существовали, просто раньше это скрывалось. Замалчивая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми", - считает Фернандес.

Теперь в графе пола в удостоверении личности вместо буквы "F" (женский пол) или "M" (мужской пол) аргентинцы по желанию смогут выбрать вариант "Х". "Знак "X" в графе "пол" будет иметь следующие значения: небинарный, неопределенный, или другой вариант, с которым может идентифицировать себя человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной", - говорится в указе, подписанном президентом страны.-0-

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