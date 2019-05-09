В Аргентине стреляли в депутата у здания парламента

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные выстрелили в аргентинского депутата Эктора Оливареса у здания Конгресса (парламента) в столице республики. Об этом сообщает телеканал
По его информации, человек, который шел рядом с депутатом, погиб. Сам депутат госпитализирован в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.
По предварительным сведениям, нападавшие выстрелили из автомобиля и скрылись.
Накануне Оливарес, представляющий партию "Гражданский радикальный союз", участвовал в обсуждении закона о борьбе с футбольными хулиганами.-0-
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