В Аргентине у всех добровольцев выработались антитела после вакцины "Спутник V"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование российской вакцины "Спутник V" в Аргентине показало выработку антител к COVID-19 у 100% добровольцев. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Twitter производителя вакцины.
Отмечается, что исследование проводилось учеными Национального совета научно-технических исследований Аргентины при координации Минздрава провинции Буэнос-Айрес. Всего был протестирован 21 человек.
"Вакцина "Спутник V" вызвала гуморальный иммунный ответ против S-белка у 100% добровольцев, получивших вторую дозу препарата", - следует из сообщения производителя.
Накануне, 4 марта, стало известно, что мэр аргентинского города Роке Перес Айрес Хуан Карлос Гаспарини привился от COVID-19 вакциной "Спутник V".
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек.-0-