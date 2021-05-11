В Аргентине выявили первые случаи заражения штаммами коронавируса из ЮАР и Индии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские специалисты впервые выявили на территории страны случаи заражения индийскими и южноафриканским штаммами коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

Впервые обнаружили варианты B.1.617.2 и B.1.617.1, изначально распространявшиеся в Индии, и B.1.351, изначально распространявшийся в ЮАР.

По данным ведомства, индийскими штаммами были заражены двое детей, которые прибыли в Буэнос-Айреса из Парижа вместе с родителями. Южноафриканский вариант был обнаружен у жителя провинции Рио-Негра, который вернулся в Аргентину из Испании. Все трое прибыли в Аргентину 24 апреля и были сразу направлены в отель для изоляции, так как тест на коронавирус, которые они сдали в аэропорту, показал положительный результат.

Серьезных симптомов болезни у заразившихся не было.-0-