В Аргентине заключенные устроили бунт в тюрьме

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенные одной из тюрем Буэнос-Айреса 24 апреля устроили бунт с требованием освободить их из-за распространения в учреждении коронавируса. Как сообщила газета ClarínClarín, пострадали 11 сотрудников.

Телеканал Todo Noticias показал, как заключенные забрались на крышу тюрьмы, разобрали часть кровли и подожгли матрасы.

Бунтующие требуют освободить их или перевести под домашний арест, так как в заключении нет условий для защиты от вируса нового типа. Сейчас власти ведут переговоры с заключенными.

Первый случай заражения коронавирусом в Аргентине зафиксировали 3 марта.С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.-0-