В Аргентине зарегистрировано рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские медики за сутки выявили 11 717 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем прироста с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения южноамериканской республики.

Ранее в стране не выявляли более 10 550 заболевших в день. Общее число заразившихся достигло 392 009.

За минувшие сутки была подтверждена смерть 222 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов составило 8271. Выздоровели 280 165 заразившихся.

Первый в стране случай инфицирования COVID-19 был подтвержден 3 марта. С 20 марта в Аргентине был введен карантин. 28 августа действие ограничений было продлено до 20 сентября.-0-