В Аризоне бушуют лесные пожары, тысячи человек эвакуированы

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Аризона на площади более 24 тыс. га бушуют лесные пожары, тысячи человек эвакуированы, сообщает CNN.

По данным национальной службы InciWeb, на территории штата зафиксировано два крупных пожара. Один из них вспыхнул в 100 км к востоку от Феникса. На данный момент огонь уже распространился на площадь почти в 14 тыс. га. Еще один крупный пожар разгорелся у подножья гор Мескал примерно в 190 км к востоку от Феникса.

Жителей населенных пунктов, расположенных в районе пожаров, эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.

По данным официальных лиц, причиной пожара могла стать установившаяся в регионе засуха, а ветреная погода лишь способствовала распространению огня.-0-