В арктическом регионе Канады разбился вертолет

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате падения вертолета в канадском регионе Нунавут погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBC

Происшествие случилось в районе острова Гриффин. Вертолет Aerospatial 350B-2 принадлежал авиакомпании из города Йеллоунайф (канадский регион Северо-Западные территории).

Спасательный самолет, вылетевший к месту последнего сеанса радиосвязи, обнаружил остатки пропавшего вертолета.

На его борту находились два члена экипажа и биолог, все они погибли. Личности погибших не раскрываются. Причины авиакатастрофы устанавливаются.-0-